Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 14:54

Ушла из жизни звезда фильма «Супермен» Валери Перрайн

Обложка © Wikipedia / Bogaerts, Rob / Anef

Валери Перрайн, американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась на 83-м году жизни. О смерти знаменитости сообщила её подруга Стейси Саутер в своём личном блоге. По её словам, актриса долгое время боролась с болезнью Паркинсона.

Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в Техасе. В 1968 году она начала карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Кинодебют актрисы состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Среди других заметных работ — фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Подруга актрисы Стейси Саутер запустила сбор средств на сумму 35 тысяч долларов (более 2,8 млн рублей), чтобы организовать «прощание, которого она заслуживает». Место и время проведения церемонии прощания пока не объявлены.

Звезда сериала «Клон» Жука де Оливейра умер в возрасте 91 года

А ранее не стало актёра и продюсере Николая Гаро. Он скончался на 89-м году жизни 14 марта. Причина смерти пока не раскрывается. Его дебютной стала роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница». Позже он появился в фильмах «Кин-дза-дза» (господин ПЖ в бассейне), «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!» и других.

Дарья Денисова
  • Новости
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
