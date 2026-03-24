Ушла из жизни звезда фильма «Супермен» Валери Перрайн

Валери Перрайн, американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась на 83-м году жизни. О смерти знаменитости сообщила её подруга Стейси Саутер в своём личном блоге. По её словам, актриса долгое время боролась с болезнью Паркинсона.

Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в Техасе. В 1968 году она начала карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Кинодебют актрисы состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Среди других заметных работ — фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Подруга актрисы Стейси Саутер запустила сбор средств на сумму 35 тысяч долларов (более 2,8 млн рублей), чтобы организовать «прощание, которого она заслуживает». Место и время проведения церемонии прощания пока не объявлены.

А ранее не стало актёра и продюсере Николая Гаро. Он скончался на 89-м году жизни 14 марта. Причина смерти пока не раскрывается. Его дебютной стала роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница». Позже он появился в фильмах «Кин-дза-дза» (господин ПЖ в бассейне), «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!» и других.