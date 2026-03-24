Набиуллина предостерегла от снижения ставки до 3% — это путь к гиперинфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% спровоцирует гиперинфляцию. Она отметила, что регулятор уже представил расчёты, подтверждающие эти последствия, в ответ на продолжающиеся дискуссии о необходимости более быстрого снижения ставки. Это заявление было сделано на заседании комитетов Госдумы, где рассматривался годовой отчет ЦБ за 2025 год.

«Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%... И какой же результат показывают расчёты. Если опустить все технические подробности, их можно будет посмотреть, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ заявила, что резкое повышение цен на десятки процентов невыгодно никому. По её мнению, хотя экономика может временно получить стимул к росту, он быстро угаснет из-за инфляции. В долгосрочной перспективе такой подход, который она назвала «экспериментом», приведет к экономическим убыткам. Она подчеркнула, что при высокой инфляции рост ВВП в будущем будет значительно ниже, чем при стабильных ценах.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.