Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 15:06

Провайдер в Петербурге заплатит 250 тысяч рублей за обход блокировки YouTube

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

Петербургский мировой судья привлекла ООО «ТИНКО» к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ, наложив штраф в 250 000 рублей. Причиной стало нарушение требований Федерального закона «О связи»: 7 декабря 2025 года провайдер не обеспечил пропуск трафика на присоединённую сеть через установленные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), что позволило пользователям получить доступ к YouTube.

Факт обхода ТСПУ был зафиксирован Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования с помощью АС «Ревизор» и подтверждён представителем Роскомнадзора. Суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, снизил сумму штрафа ниже минимального порога.

Депутаты хотят запретить провайдерам брать плату за обход блокировок

Ранее в сервисных центрах по ремонту техники Apple зафиксировали рост обращений владельцев iPhone с жалобами на неисправности. Специалисты связывают это с постоянным использованием VPN на фоне ограничений доступа к Telegram, особенно в ночное время.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar