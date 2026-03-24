Провайдер в Петербурге заплатит 250 тысяч рублей за обход блокировки YouTube

Петербургский мировой судья привлекла ООО «ТИНКО» к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ, наложив штраф в 250 000 рублей. Причиной стало нарушение требований Федерального закона «О связи»: 7 декабря 2025 года провайдер не обеспечил пропуск трафика на присоединённую сеть через установленные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), что позволило пользователям получить доступ к YouTube.

Факт обхода ТСПУ был зафиксирован Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования с помощью АС «Ревизор» и подтверждён представителем Роскомнадзора. Суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, снизил сумму штрафа ниже минимального порога.

Ранее в сервисных центрах по ремонту техники Apple зафиксировали рост обращений владельцев iPhone с жалобами на неисправности. Специалисты связывают это с постоянным использованием VPN на фоне ограничений доступа к Telegram, особенно в ночное время.