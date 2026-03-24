Правительство Молдавии одобрило введение ЧП в энергетике

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Окончательное решение должен принять парламент на внеочередном заседании 24 марта. По словам премьер-министра Александра Мунтяну, ситуация в регионе резко обострилась и уже влияет на страну.

«Чрезвычайное положение в энергетическом секторе объявляется на всей территории Республики Молдова на период 60 дней начиная с 25 марта», — заявил руководитель Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону.

Власти объясняют введение режима ЧП рисками для энергетической стабильности на фоне событий в соседних странах. В случае одобрения парламентом правительство получит дополнительные полномочия для оперативного управления ситуацией в энергетике.

Ранее в Молдавии заявляли, что бензина в стране хватит на три недели, сжиженного газа – чуть более чем на две, а дизельного топлива – менее чем на полторы недели. Министерство экономики обратилось к водителям с призывом к экономному расходованию топлива и воздержанию от излишних закупок.