В ЦБ предложили обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о готовности регулятора к диалогу относительно увеличения максимальной суммы выплат по ОСАГО в случае причинения вреда здоровью. Это заявление было сделано в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, посвящённого отчёту ЦБ за минувший год.

По её словам, установленный ранее лимит в 500 тысяч рублей, который был актуален на момент запуска системы ОСАГО, на сегодняшний день может быть недостаточным, учитывая прошедшее время и изменившиеся обстоятельства. Набиуллина подчеркнула, что пересмотр данного лимита способен существенно улучшить финансовое положение лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Напомним, в начале марта депутаты от КПРФ предложили увеличить максимальные суммы выплат по ОСАГО. Законопроект предусматривает повышение лимита на ремонт автомобиля после ДТП с 400 до 700 тысяч рублей, а компенсации за вред жизни и здоровью – с 500 до 800 тысяч рублей. Также предлагается ежегодно индексировать эти суммы в соответствии с инфляцией. По словам одного из авторов, депутата Георгия Камнёва, действующие лимиты устарели из-за роста цен на автозапчасти, ремонт и медицинские услуги. Он считает несправедливым, что пострадавшие вынуждены доплачивать из своего кармана, когда стоимость жизни растёт, а гарантии возмещения ущерба остаются прежними.

Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.