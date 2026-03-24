24 марта, 15:51

«Две стельки — две стопы»: Ветеран «Альфы» раскрыл коварный механизм бомб, перехваченных ФСБ

Ветеран Гончаров: Стельки-бомбы могли сработать от тепла ног и оторвать стопы

ФСБ пресекла циничную попытку доставить в зону СВО 504 взрывных устройства, замаскированных под стельки для обуви с подогревом. Смертоносный груз следовал из Польши через Белоруссию. Президент Международной ассоциации ветеранов «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с aif.ru объяснил, почему эта партия представляла особую опасность.

По данным ФСБ, самодельные взрывные устройства были встроены в конструкцию стелек. Мощность каждого составляла 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Коварство, по словам Гончарова, заключалось в механизме активации.

«Под воздействием человеческого тепла они могли нагреться и привести в действие детонатор. Это могло привести к тому, что бойцу оторвало бы стопы. Соответственно, две стельки — две стопы», — пояснил эксперт.

Ветеран «Альфы» подчеркнул, что подобные методы ведения боя находятся вне правового поля. Применение противопехотных мин сегодня запрещено из-за их варварской сущности, однако украинская сторона прибегла к столь изощрённому способу, чтобы нанести увечья российским военнослужащим.

Трагедии удалось избежать исключительно благодаря оперативным и слаженным действиям российских спецслужб, которые перехватили груз до того, как он попал к адресатам.

Напомним, ФСБ России ранее сообщила о пресечении попытки переброски взрывчатки. Оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами. Примечательно, что взрывчатка была тщательно замаскирована под стельки с подогревом для обуви. В ФСБ подчеркнули, что эти замаскированные устройства предназначались для использования против военнослужащих в зоне СВО.

Дарья Нарыкова
