

Ушёл из жизни голос «Поющих гитар» Виталий Псарёв

Обложка © VK / Екатерина Артюшкина

Ушел из жизни заслуженный артист России, солист ВИА «Поющие гитары» Виталий Псарёв. Ему было 74 года.

Об утрате сообщила генеральный директор ГБУК «Петербург-концерт» Екатерина Артюшкина. Она уточнила, что творческая судьба артиста на протяжении 50 лет была связана сначала с «Ленконцертом», а затем с «Петербург-концертом».

«Виталий Вениаминович был одним из тех редких людей, кто делал мир светлее уже одним своим присутствием. Его лучезарная улыбка, неиссякаемая энергия, душевная доброжелательность, открытость и, конечно, его уникальный голос — всё это теперь остаётся с нами в наших сердцах, в нашей благодарной памяти», — написала Артюшкина в посте-некрологе на своей страничке «ВКонтакте».

Виталий Псарёв родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. В 1975 году исполнитель стал вокалистом ВИА «Поющие гитары». Этот ленинградский ансамбль был одним из самых известных в СССР и считался символом эпохи вокально-инструментальных коллективов. Группа пользовалась огромной популярностью у советской молодежи, а ее песни знали по всей стране. Для многих слушателей имя Псарёва навсегда осталось связано именно с этим коллективом.

BannerImage
Марина Фещенко
