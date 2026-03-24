Ушёл из жизни голос «Поющих гитар» Виталий Псарёв

Ушел из жизни заслуженный артист России, солист ВИА «Поющие гитары» Виталий Псарёв. Ему было 74 года.

Об утрате сообщила генеральный директор ГБУК «Петербург-концерт» Екатерина Артюшкина. Она уточнила, что творческая судьба артиста на протяжении 50 лет была связана сначала с «Ленконцертом», а затем с «Петербург-концертом».

«Виталий Вениаминович был одним из тех редких людей, кто делал мир светлее уже одним своим присутствием. Его лучезарная улыбка, неиссякаемая энергия, душевная доброжелательность, открытость и, конечно, его уникальный голос — всё это теперь остаётся с нами в наших сердцах, в нашей благодарной памяти», — написала Артюшкина в посте-некрологе на своей страничке «ВКонтакте».

Виталий Псарёв родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. В 1975 году исполнитель стал вокалистом ВИА «Поющие гитары». Этот ленинградский ансамбль был одним из самых известных в СССР и считался символом эпохи вокально-инструментальных коллективов. Группа пользовалась огромной популярностью у советской молодежи, а ее песни знали по всей стране. Для многих слушателей имя Псарёва навсегда осталось связано именно с этим коллективом.