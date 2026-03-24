Только треть собак и кошек в России ежегодно вакцинируют

В России обязательную вакцинацию проходят лишь около 30% домашних животных. Об этом заявил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев, назвав такие показатели «ужасной статистикой».

По его словам, добиться поголовной вакцинации невозможно без создания единой системы учёта питомцев. Сейчас часть животных вообще не попадает в официальную статистику, а иногда владельцы используют препараты самостоятельно, в обход ветеринарных служб. Эксперт подчеркнул, что проблема касается не только животных, но и людей.

«К поголовной вакцинации мы, на мой взгляд, как цивилизованное государство, которое беспокоится об особо опасных инфекциях, обязаны прийти. У нас есть особо опасные болезни, которые общие для животных и человека, и мы в общем даже в масштабах заботы не о домашних питомцах, а о человеке, должны исключить возможность их распространения», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».

При этом рынок вакцин пока не покрывает потребности. В стране насчитывается более 80 млн домашних животных, тогда как ежегодный спрос — около 20 млн доз, из которых отечественные производители обеспечивают лишь половину.

Напомним, что в России зафиксирована нехватка жизненно необходимых вакцин для собак и кошек. Владельцы животных сталкиваются с задержками поставок импортных препаратов, нехваткой отечественных аналогов и заметным ростом цен.