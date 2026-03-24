Рома Зверь назвал соцсети откровенным злом и попросился в «отключку»

Рома Зверь (Роман Билык) заявил, что не видит ничего плохого в ограничениях интернета в России. Отвечая на вопрос журналистов во время концерта группы «Звери» о блокировке Telegram, он признался, что лично не испытывает от этого дискомфорта и вообще выключил бы все соцсети.

«У меня лично нет с этим никаких проблем. Я бы вообще выключил все социальные сети, потому что это зло. Откровенное зло. И вы все это знаете, но почему-то все про это молчат. Видимо, дело в больших деньгах», — считает певец.

Высказывание артиста вызвало резкую реакцию телеведущей Алены Водонаевой. Она назвала такое заявление недопустимым для публичного человека. Водонаева пообещала больше никогда не включать его песни на цифровых площадках. Она также иронично предложила поклонникам слушать музыканта через пейджер и домашний телефон.

«Зашибись заявление от публичного человека. Я больше никогда ни на одной цифровой площадке, будь то музыка или видеоклипы, не включу Рому Зверя (хотя я и так не включаю). Пусть его песни слушают бабуины через пейджер и домашний телефон. Музыкант больше не хочет зарабатывать со стриминговых сервисов. Давайте поможем ему в этом и поддержим его», — написала она в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы взыскал с мессенджера Telegram 10,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещённый контент. Поводом для разбирательства стало игнорирование требований об устранении материалов с призывами к экстремистской деятельности и пропагандой ЛГБТ*.

