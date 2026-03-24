24 марта, 17:06

Росфинмониторинг внёс в список террористов расстрелявшего жителя ДНР «азовца»*

Российский реестр террористов и экстремистов пополнился именем боевика «Азова»* Николая Гуртовского**, который был осужден на 22 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

Как ранее сообщалось прокуратурой ДНР, Гуртовский** приговорён Верховным судом ДНР к 22 годам заключения. Установлено, что в марте 2022 года, выполняя преступный приказ вместе с сослуживцем, он прибыл на улицу Плановую в Мариуполе для поиска и уничтожения российских военных. Там он расстрелял из автомата гражданского мужчину, который скончался на месте от полученных травм.

В перечень добавлены Игнатенко Дмитрий Александрович** (07.04.1999 г.р.) и Шарутин Иван Михайлович** (15.11.1990 г.р.). Они уже отбывают длительные сроки за теракты в Курской области. Их преступная деятельность включала запугивание мирных жителей оружием, воспрепятствование эвакуации и неоднократные обстрелы российских военных и гражданского населения.

Ранее СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой. Ответственным за смерть девушки признали командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

** Лица, признанные террористами и экстремистами на территории Российской Федерации.

Наталья Демьянова
