Власти Литвы не стали лишать россиян права голоса на выборах

Литовский парламент отклонил инициативу оппозиции, которая предполагала лишить россиян права голоса на выборах в местные органы власти. Консервативные силы также предлагали запретить гражданам России и Белоруссии постоянно проживать в стране, а также участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидатов.

Как сообщает LRT, представитель аграрной партии Валюс Ажуолас удивился такой позиции. Он отметил, что ранее те же политические силы приглашали в Литву высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, а теперь предлагают ущемить их права.

Ранее министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что россияне, принимавшие участие в специальной военной операции, не смогут въезжать в страну. Он также отметил, что решение является национальной инициативой, аналогичной действиям Эстонии. Составители перечня должны будут проверить факт участия каждого человека в СВО, чтобы избежать правовых споров. Ожидается, что в итоговый список могут попасть сотни тысяч человек.