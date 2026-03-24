Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 17:42

Власти Литвы не стали лишать россиян права голоса на выборах

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Литовский парламент отклонил инициативу оппозиции, которая предполагала лишить россиян права голоса на выборах в местные органы власти. Консервативные силы также предлагали запретить гражданам России и Белоруссии постоянно проживать в стране, а также участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидатов.

Как сообщает LRT, представитель аграрной партии Валюс Ажуолас удивился такой позиции. Он отметил, что ранее те же политические силы приглашали в Литву высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, а теперь предлагают ущемить их права.

Литва аннулировала ВНЖ 145 россиян за слишком частые поездки на родину

Ранее министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что россияне, принимавшие участие в специальной военной операции, не смогут въезжать в страну. Он также отметил, что решение является национальной инициативой, аналогичной действиям Эстонии. Составители перечня должны будут проверить факт участия каждого человека в СВО, чтобы избежать правовых споров. Ожидается, что в итоговый список могут попасть сотни тысяч человек.

Юлия Сафиулина
