На Урале в рамках эксперимента за три часа нашли 10 потенциальных диверсантов

Управление ФСБ России по Свердловской области провело операцию по выявлению потенциальных диверсантов, о чём рассказала Елена Докучаева на канале «ОТВ». Разместив объявления, схожие с теми, что используют вербовщики, сотрудники ФСБ за три часа обнаружили 10 человек, выразивших готовность совершить диверсию на инфраструктурных объектах за денежное вознаграждение (до 3 миллионов рублей).

Объявление привлекло внимание 28 тысяч пользователей, из которых 176 перешли в анонимный чат. При этом 46 человек отказались от участия, узнав о противоправном характере предложений.

По словам Докучаевой, лица, чье критическое мышление недостаточно развито, а также те, кто проявляет чрезмерную доверчивость к онлайн-источникам, подвержены риску вербовки. Сотрудники ведомства проводят профилактические беседы с гражданами, согласившимися выполнить предложенные «задания», с целью предотвращения их дальнейшей вербовки.

ФСБ России ранее сегодня сообщила о пресечении попытки переброски взрывчатки. Оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами. Примечательно, что взрывчатка была тщательно замаскирована под стельки с подогревом для обуви. В ФСБ подчеркнули, что эти замаскированные устройства предназначались для использования против военнослужащих в зоне СВО.