Астрономы нашли в Галактике звёздную систему с двумя формирующимися планетами

Астрономы обнаружили вторую формирующуюся планету в диске молодой звезды WISPIT 2. Это редчайший случай: система стала лишь второй в мире, где учёные напрямую наблюдают сразу две планеты на этапе рождения. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

«Астрономы обнаружили две планеты, формирующиеся в диске вокруг молодой звезды под названием WISPIT 2. Ранее обнаружив одну планету, команда ученых задействовала телескопы ESO, чтобы подтвердить присутствие второй», — указано в сообщении.

Ведущий автор исследования Хлоя Лолор заявила, что WISPIT 2 — это лучший на сегодняшний день взгляд в наше собственное прошлое. По словам учёных, система может быть похожа на раннюю Солнечную систему и позволяет наблюдать процесс её «сборки». Как подчеркнул соавтор Кристиан Гински, речь идёт уже не о рождении одной планеты, а о формировании целой системы в реальном времени.

