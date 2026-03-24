24 марта, 19:02

Астрономы нашли в Галактике звёздную систему с двумя формирующимися планетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Астрономы обнаружили вторую формирующуюся планету в диске молодой звезды WISPIT 2. Это редчайший случай: система стала лишь второй в мире, где учёные напрямую наблюдают сразу две планеты на этапе рождения. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

«Астрономы обнаружили две планеты, формирующиеся в диске вокруг молодой звезды под названием WISPIT 2. Ранее обнаружив одну планету, команда ученых задействовала телескопы ESO, чтобы подтвердить присутствие второй», указано в сообщении.

Ведущий автор исследования Хлоя Лолор заявила, что WISPIT 2 — это лучший на сегодняшний день взгляд в наше собственное прошлое. По словам учёных, система может быть похожа на раннюю Солнечную систему и позволяет наблюдать процесс её «сборки». Как подчеркнул соавтор Кристиан Гински, речь идёт уже не о рождении одной планеты, а о формировании целой системы в реальном времени.

Кудь-Сверчков вручную пристыковал «Прогресс МС-33» к МКС из-за сбоя «Курса»
Ранее Life.ru рассказывал, что космонавты возвращаются домой не только с научными данными, но и с трогательными сувенирами для самых близких. Алексей Зубрицкий поделился историей, что привёз детям с орбиты. На встрече, приуроченной к пятому открытому отбору в отряд космонавтов, он рассказал, что брал с собой на борт МКС две мягкие игрушки. Для дочери — звёздочку, для сына Льва — маленького львёнка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
