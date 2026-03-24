Число погибших при крушении C-130 в Колумбии выросло до 68 человек

Число погибших при крушении военно-транспортного самолёта C-130 в Колумбии увеличилось до 68. Авария произошла в муниципалитете Пуэрто-Легисамо. Об этом сообщил мэр города Луис Эмилио Бустос.

По его словам, спасатели продолжают работу на месте катастрофы. Под обломками могут оставаться пропавшие военнослужащие.

«Число погибших только что выросло до 68. Подтверждено 68, они находятся в муниципальном морге», — говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что, по предварительным данным, не найдены ещё двое человек. Власти продолжают поисковую операцию. Ранее также скорректировали данные о числе находившихся на борту. По информации СМИ, вместо 128 человек в самолёте находились 127.

Напомним, на юге Колумбии произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного самолёта Hercules C-130. Борт выполнял рейс с военнослужащими и упал вскоре после начала взлёта. Самолёт рухнул в районе Пуэрто-Легисамо. Инцидент произошёл непосредственно после отрыва от взлётно-посадочной полосы. Обстоятельства катастрофы сразу начали устанавливать профильные службы.