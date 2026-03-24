Польша поднимала авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине

Польша поднимала в воздух военную авиацию на фоне заявлений об активности России на Украине. Об этом сообщало оперативное командование родов Вооружённых сил Польши. По данным ведомства, в небо поднимались дежурные истребители, а также вертолёт. Одновременно силы ПВО и радиолокационной разведки переводили в усиленный режим.

«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

В командовании уточняли, что были задействованы все необходимые ресурсы. Сообщалось, что такие решения принимались в соответствии с установленными процедурами. Через несколько часов польские военные завершили операцию. Нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали, авиацию вернули на аэродромы. Подобные действия польская сторона предпринимала и ранее. Как правило, они совпадали с сообщениями о воздушной тревоге на территории Украины.

Ранее Вооружённые силы Украины перебрасывали в Сумскую область подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше. Об этом сообщали источники в российских силовых структурах. Речь шла о бойцах 25-го отдельного штурмового батальона. По данным источника, они завершили обучение за несколько недель до переброски. Отмечалось, что после прибытия в район никто из военнослужащих не выходил на связь с родственниками.