Участвовавшего в боях против ВС РФ жителя Чувашии заочно приговорили к 17 годам

Верховный суд Чувашской Республики вынес заочный приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в государственной измене. Как сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале, фигурант дела, являющийся уроженцем Украины, приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным надзорного ведомства, государственное обвинение поддержал лично прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Установлено, что в мае 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины. В составе украинской армии он, используя военную технику и снаряжение, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

В настоящий момент осужденный объявлен в розыск. На время следствия и судебного разбирательства ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российский реестр террористов и экстремистов пополнился именем боевика «Азова»* Николая Гуртовского**, который был осужден на 22 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Установлено, что в марте 2022 года, выполняя преступный приказ вместе с сослуживцем, он прибыл на улицу Плановую в Мариуполе для поиска и уничтожения российских военных. Там он расстрелял из автомата гражданского мужчину, который скончался на месте от полученных травм.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.