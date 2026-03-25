Списание долгов без банкротства: Когда постановление пристава — ловушка, а не спасение

В каких случаях пристав действительно списывает долг, а когда производство просто ставят на паузу? На эти вопросы Life.ru ответил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«В соцсетях и СМИ регулярно появляются публикации о том, что судебный пристав может списать долг и без процедуры банкротства. Формально это не ложь, но подаётся настолько упрощённо, что многие должники делают совершенно неверные выводы. На практике пристав сам по себе не прощает и не аннулирует чьи-либо обязательства», — уточняет эксперт.

Пристав работает строго в рамках Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и может либо прекратить производство, либо окончить его, либо вернуть исполнительный документ взыскателю. Это три принципиально разных правовых режима, и путать их между собой опасно.

По статье 43 Закона № 229-ФЗ производство прекращается, когда сама правовая основа взыскания перестаёт существовать. Например, суд отменил решение, стороны заключили мировое соглашение, должник-организация ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ, умер должник-гражданин при невозможности правопреемства, либо прекращена обязанность по уплате алиментов. В этих ситуациях можно говорить о реальном прекращении долга. Пристав лишь оформляет то, что уже произошло в силу закона или судебного акта, и по статье 44 отменяет все меры принудительного исполнения и ограничения.

А вот статья 46 того же закона устроена совершенно иначе, и именно её чаще всего выдают за списание. Если у должника не обнаружено имущество, доходы или само его местонахождение неизвестно, пристав оканчивает производство и возвращает исполнительный документ взыскателю. Аресты и ограничения при этом обычно снимаются, и со стороны это выглядит как облегчение. Однако часть 4 статьи 46 прямо говорит о том, что это не мешает взыскателю повторно предъявить документ, а статья 22 уточняет, что срок предъявления начинает течь заново с момента возврата.

Обязательство продолжает существовать, и как только у должника появятся счета, официальный доход или другое имущество, всё может начаться снова. Верховный Суд при этом отдельно указывает, что отсутствие имущества влечёт окончание производства только если пристав принял все допустимые законом меры по розыску и они оказались безрезультатными.

Есть и специальные случаи. Самый заметный на сегодня определён Федеральным законом от 23.11.2024 № 391-ФЗ, по которому кредитные обязательства отдельных участников СВО и их супругов прекращаются со дня заключения контракта в части, не превышающей 10 млн рублей. Под это основание затем прекращаются и соответствующие исполнительные производства. Но это узкая специальная мера с чёткими условиями, а вовсе не общее право любого должника. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

«Поэтому, когда приходит постановление об окончании или прекращении производства, первое, на что стоит обратить внимание, это номер статьи в основании. Статья 43 чаще всего означает, что обязательство действительно прекратилось. Статья 46 означает, что дело у приставов закрыто, а вот сам долг продолжает жить. Пристав не наделён полномочием простить долг перед банком, МФО или частным кредитором по собственному усмотрению. Всё, что он делает, продиктовано либо законом, либо судебным актом», — заключил собеседник Life.ru.

