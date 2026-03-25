Российского борца Магомаева признали чемпионом мира 2024 года

Объединённый мир борьбы (UWW) принял решение о перераспределении наград чемпионата мира 2024 года в весовой категории до 79 кг. Обладателем золотой медали признан российский вольник Магомед Магомаев, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Причиной пересмотра итогов стала дисквалификация грузинского спортсмена Автандила Кенчадзе, который одержал победу над россиянином в финальном поединке. Позже выяснилось, что грузинский борец нарушил антидопинговые правила. В федерации отметили, что из UWW поступит уведомление о готовности золотой медали для Магомаева, после чего будет утверждён официальный протокол награждения.

Вслед за пересмотром результатов серебряным призёром стал иранец Мохаммад Ашгар Ноходипарими, а бронзовые награды достались словаку Ахсарбеку Гулаеву и японцу Коте Такахаси.

Чемпионат мира 2024 года проходил в албанской Тиране. 25-летний Магомед Магомаев также является победителем Игр БРИКС и Игр стран СНГ.

