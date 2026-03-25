Лидеры России и Израиля поддерживают дружественные отношения

Израиль считает Россию дружественной страной и поддерживает тесные контакты на уровне руководства. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью газете «Известия». Дипломат отметил, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте и ведут серьёзный диалог. По его словам, между ними сложились близкие личные отношения, которые влияют на развитие сотрудничества.

«Слава богу, Израиль и Россия поддерживают очень дружеские отношения. Израиль — дружественная страна для России, и Россия — дружественная страна для Израиля», — уточнил Одед Йосеф.

Посол также добавил, что обе стороны ценят существующий уровень взаимодействия. Он указал, что отношения между государствами опираются не только на политический диалог, но и на связи между народами.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Инициатором беседы выступила армянская сторона. В ходе разговора стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Особое внимание уделили экономике, включая торговлю, энергетику и транспортные проекты. Собеседники также затронули перспективы дальнейшего сотрудничества и согласовали продолжение диалога по ключевым вопросам.