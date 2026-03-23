Путин и Пашинян созвонились: о чём говорили Москва и Ереван
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.
Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Также речь шла о взаимодействии в энергетике и транспорте.
Таким образом, Москва и Ереван продолжили обсуждение ключевых направлений двусторонней повестки. В Кремле подчеркнули, что разговор был посвящён различным аспектам дальнейшего партнёрства.
В 2024 году Ереван объявил о заморозке участия в ОДКБ и прекратил финансирование структуры, которую Пашинян называл «союзом-пузырем». В Кремле тогда отмечали, что решение об участии — суверенный выбор Армении, при этом Москва заинтересована в развитии сотрудничества.
