Пашинян извинился перед беженкой из Карабаха, на которую наорал в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принёс публичные извинения женщине и её сыну, на которых повысил голос в метро. Свои слова глава правительства произнёс в эфире на своей странице в соцсетях.

«Я хочу попросить прощения за то, что не было сказано в той форме и с тем содержанием, в котором это должно было быть. Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции», — сказал армянский лидер.

Премьер признал, что допустил ошибку в тональности, жестикуляции и выражении лица. Он также предложил лично встретиться, отметив, что даже если женщина откажется и «добавит пару грубых слов», он примет это со смирением.

Напомним, конфликт произошёл во время агитации в метро в поддержку концепции «реальной Армении», согласно которой бывшая непризнанная Нагорно-Карабахская республика является частью Азербайджана. Собеседница премьера, беженка из НКР, выразила несогласие с его позицией, после чего политик сорвался на крик.