Пашинян в прямом эфире бросил вызов аудитории, загадав странную загадку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь развлёк публику, задав в прямом эфире своим оппонентам, которых он называет "сильными парнями", шутливую загадку. На этот раз он поинтересовался, является ли лишайник фруктом или животным.

«Послушайте: может, вы сильны в биологии? Если так, то выйдите в прямой эфир и скажите: лишайник — это фрукт или животное?» — сказал армянский премьер и посмеялся над своей шуткой.

Это уже не первая подобная «проверка» – ранее Пашинян предлагал гражданам назвать столицу Испании или написать слово «пренебречь» без ошибок.

А ранее Пашинян в ереванском метро поругался с пассажиркой. По словам очевидцев, разговор начался с того, что женщина обвинила премьера в потере Карабаха. Он в ответ заявил ей, что правительство Армении «потратило миллиарды», чтобы люди могли остаться жить в Карабахе, и спросил, почему она там не осталась.