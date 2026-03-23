23 марта, 09:28

Пашинян в прямом эфире бросил вызов аудитории, загадав странную загадку

Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь развлёк публику, задав в прямом эфире своим оппонентам, которых он называет "сильными парнями", шутливую загадку. На этот раз он поинтересовался, является ли лишайник фруктом или животным.

«Послушайте: может, вы сильны в биологии? Если так, то выйдите в прямой эфир и скажите: лишайник — это фрукт или животное?» — сказал армянский премьер и посмеялся над своей шуткой.

Это уже не первая подобная «проверка» – ранее Пашинян предлагал гражданам назвать столицу Испании или написать слово «пренебречь» без ошибок.

Пашинян признался в любви к картошке и смачно съел её прямо в автобусе

А ранее Пашинян в ереванском метро поругался с пассажиркой. По словам очевидцев, разговор начался с того, что женщина обвинила премьера в потере Карабаха. Он в ответ заявил ей, что правительство Армении «потратило миллиарды», чтобы люди могли остаться жить в Карабахе, и спросил, почему она там не осталась.

