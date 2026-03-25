Стоимость фьючерсов на Brent падала на 1,8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с майской поставкой на бирже Intercontinental Exchange (ICE) после роста до $103,71 за баррель упала до $98,15. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Согласно графику, к 23:19 мск котировки показывали рост в 3,77%, уже через 7 минут Brent торговалась на уровне $98,15, показав падение на 1,79%. По состоянию на 02:17 мск, Brent поднялась до $99,91 за баррель, показывая всё ещё отрицательный тренд в -0,03%. Фьючерс на WTI в то же время опустился на 2,03% до $86,34.

А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что становление Великобритании во главе коалиции по открытию Ормузского пролива может спровоцировать рост цен на нефть до $200 за баррель. По его мнению, это связано с «постоянными провалами» британского премьера Кира Стармера.