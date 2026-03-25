В России ввели новый ГОСТ с требованиями к качеству социальных услуг

В России принят новый ГОСТ, устанавливающий требования к качеству социальных услуг. Документ вводит чёткую классификацию персонала организаций соцобслуживания, разделяя его на административно-управленческий, основной и вспомогательный, выяснило РИА «Новости».

Новые требования вступят в силу с сентября текущего года. ГОСТ детально прописывает обязанности и компетенции работников, а также вводит критерии оценки персонала. В документе закреплён минимум, который должны соблюдать организации соцобслуживания.

«Принятие новой редакции стандарта направлено на обеспечение единообразия квалификационных требований, повышение качества кадрового состава организаций социального обслуживания и, как следствие, улучшение качества предоставляемых социальных услуг», — прокомментировали в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что ГОСТ призван обеспечить предоставление социальных услуг и помощи на самом высоком уровне, создавая условия для повышения уровня социального благополучия граждан.

