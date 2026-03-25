25 марта, 01:14

После введения ограничений в аэропорту Пулково задерживается около 10 рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Около 10 рейсов задерживаются в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в канале авиагавани в Мах.

«Вследствие введённых ограничений воздушного пространства корректируется расписание — на вылет задержано порядка 10 рейсов. Просим отнестись к этому с пониманием. Безопасность полётов — главный приоритет», — говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что скопления людей в терминале нет. Пассажиры в зоне ожидания могут расположиться свободно, при необходимости им предоставят дополнительные места. В Пулково также напомнили, что пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами, а инструкция по обмену и возврату билетов опубликована на сайте аэропорта.

Приём и отправка самолётов в Пулково были приостановлены в 00:52 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля, Пскова и Пулково
Ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля, Пскова и Пулково

Ранее около десяти пассажирских самолётов не могли приземлиться в Пулково из-за временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов. Порядка десяти бортов находятся в зоне ожидания. Среди них — рейсы из Москвы, Калининграда, Казани, Волгограда и других городов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Виталий Приходько
