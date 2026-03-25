Россиянам подсказали, как получить 350 тысяч рублей от государства

Россияне могут получить до 350 тысяч рублей, заключив социальный контракт с государством. Об этом сообщил РИА «Новости» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — уточнил доцент.

Как пояснил Гиринский, социальный контракт оформляют малоимущим гражданам и семьям, если их среднедушевой доход по объективным причинам ниже регионального прожиточного минимума. Срок выплат составляет от трёх месяцев до года — в зависимости от того, на какие цели выделяются средства.

«Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтверждённой документально необходимости такого улучшения», — добавил эксперт.

Ранее россиянам раскрыли, как сохранить высокую доходность вкладов при снижении ставки. На фоне снижения ключевой ставки до 15% наиболее выгодной стратегией для вкладчиков станут краткосрочные депозиты на 3–6 месяцев и диверсификация средств, включая облигации и накопительные счета. Двузначные ставки по вкладам сохранятся до конца года, но банки будут предлагать повышенную доходность преимущественно за «короткие деньги». В 2025 году больше половины всех открытых вкладов пришлось на срок 3–6 месяцев. К концу года ставки по краткосрочным продуктам могут опуститься до 9–11%, по годовым — ниже 8%.