Россиянам раскрыли, как сохранить высокую доходность вкладов при снижении ставки

На фоне снижения ключевой ставки до 15% наиболее выгодной стратегией для вкладчиков станут краткосрочные депозиты на 3–6 месяцев и диверсификация средств, включая облигации и накопительные счета. Об этом RG.ru рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Инна Солдатенкова.

По словам эксперта, двузначные ставки по вкладам сохранятся до конца года, но банки будут предлагать повышенную доходность преимущественно за «короткие деньги». В 2025 году больше половины всех открытых вкладов пришлось на срок 3–6 месяцев. К концу года ставки по краткосрочным продуктам могут опуститься до 9–11%, по годовым — ниже 8%.

Чтобы зафиксировать высокую доходность, стоит присмотреться к долгосрочным вкладам или воспользоваться бонусами банков: надбавками за «новые деньги», зарплатными картами, страхованием жизни. Альтернативой могут стать облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном, корпоративные облигации с рейтингом не ниже АА, а также акции (для тех, кто готов к риску). Накопительный счёт подойдёт для гибкого управления средствами, но его ставка обычно ниже, чем по депозитам, отметила Солдатенкова.

По её словам, оптимальная стратегия для консервативных вкладчиков — диверсификация: часть средств разместить на 1–2 года, часть — в облигации или фонды денежного рынка. Вклады по-прежнему защищены системой страхования до 1,4 млн рублей и остаются надёжным инструментом сбережений.