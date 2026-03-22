Россиянам назвали самый оптимальный способ повысить доходность вкладов

Эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова в беседе с «Прайм» посоветовала обратить внимание на короткие вклады. По её словам, оптимальные сроки размещения — три и шесть месяцев.

Трёхмесячный депозит подстрахует на случай резкого изменения курса ЦБ: если ставка останется высокой, деньги быстро освободятся для реинвестирования. Шестимесячный позволит зафиксировать текущую доходность на более длинный срок.

Во второй половине года, когда ставки, как ожидается, начнут снижаться, у вкладчика будут свободные средства. Часть из них, считает Глухова, стоит держать под рукой, чтобы оперативно вложить в акции. Дорогая нефть, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, может подтолкнуть индекс Мосбиржи к отметке 3000 пунктов. Это открывает хорошие возможности для заработка на фондовом рынке.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года. При этом для граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных.