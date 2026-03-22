22 марта, 04:49

Россиянам назвали самый оптимальный способ повысить доходность вкладов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова в беседе с «Прайм» посоветовала обратить внимание на короткие вклады. По её словам, оптимальные сроки размещения — три и шесть месяцев.

Трёхмесячный депозит подстрахует на случай резкого изменения курса ЦБ: если ставка останется высокой, деньги быстро освободятся для реинвестирования. Шестимесячный позволит зафиксировать текущую доходность на более длинный срок.

Во второй половине года, когда ставки, как ожидается, начнут снижаться, у вкладчика будут свободные средства. Часть из них, считает Глухова, стоит держать под рукой, чтобы оперативно вложить в акции. Дорогая нефть, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, может подтолкнуть индекс Мосбиржи к отметке 3000 пунктов. Это открывает хорошие возможности для заработка на фондовом рынке.

Центробанк снизил ключевую ставку. Как это отразится на рынках, вкладах, кредитах и курсе рубля

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года. При этом для граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных.

Артём Гапоненко
