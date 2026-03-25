25 марта, 02:37

Левоцентристский блок победил с небольшим преимуществом на выборах в Дании

Левоцентристский блок получил больше мандатов на парламентских выборах в Дании. Результаты привёл телеканал ТВ2.

По итогам подсчёта 100% бюллетеней красный блок набрал 83 мандата из 179, синий — 78. Для формирования правительства обеим коалициям потребуется поддержка Умеренной партии, у которой 14 мест. Наибольшую долю голосов получили социал-демократы — 21,9%, что на 5,6 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. Крупнейшая правая партия «Венстре» набрала 10,1%, потеряв 3,2 пункта. Явка составила 84%.

Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

Ранее в Дании рассматривали сценарии военного кризиса вокруг Гренландии. По данным СМИ, в начале 2026 года датские военные перебросили силы на остров под видом учений. В ходе подготовки прорабатывались действия по выведению из строя аэродромов, включая использование взрывчатки. Также военные завезли запасы крови, что указывало на готовность к возможным боевым действиям.

Антон Голыбин
