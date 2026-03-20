Взрывчатка и запас крови: Дания под видом учений готовилась защищать Гренландию от США

Дания в начале 2026 года готовилась к возможному военному столкновению с США на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Danmarks Radio (DR) со ссылкой на источники. По данным журналистов, в январе военные королевства были срочно переброшены на остров под видом учений.

«Дания готовилась к возможным атакам на взлётно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматривался сценарий, при котором необходимо было бы воспрепятствовать возможной высадке американских сил, для чего на «учения» взяли взрывчатку для вывода из строя аэродромной инфраструктуры. Также они привезли запасы крови для оказания помощи раненым, что указывает на подготовку к возможным боевым действиям.

Эксперты считают, что такие меры свидетельствуют о высокой степени напряжённости в регионе в тот период и серьёзности рассматриваемых сценариев развития кризиса. Манёвры проводились скрытно, и правительства даже выпускало для них отдельный боевой приказ.