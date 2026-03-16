Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

Датский премьер-министр Метте Фредериксен, которая баллотируется на новый срок, заявила на предвыборных дебатах, что больше не считает США ближайшим союзником Дании. По её словам, теперь на первом месте — Европа и другие партнёры, включая Канаду, передаёт телерадиокомпания DR.