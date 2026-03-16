Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником
Вид на Копенгаген. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu
Датский премьер-министр Метте Фредериксен, которая баллотируется на новый срок, заявила на предвыборных дебатах, что больше не считает США ближайшим союзником Дании. По её словам, теперь на первом месте — Европа и другие партнёры, включая Канаду, передаёт телерадиокомпания DR.
Фредериксен уточнила, что США остаются важнейшим союзником Европы, но для самой Дании первостепенными партнёрами являются страны Европы и Северной Европы.
Выборы в парламент страны назначены на 24 марта.
Между тем, общественность считает, что тема Гренландии может вернуться в авангард международной повестки. Она не исчезнет из европейской политики, несмотря на острые кризисы и вооружённые конфликты на Ближнем востоке и Украине. Тем временем в США продолжают обсуждать возможное влияние Трампа на Гренландию. В Пентагоне говорили, что Вашингтон работает над установлением контроля над островом.
