16 марта, 11:39

Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

Вид на Копенгаген. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu

Датский премьер-министр Метте Фредериксен, которая баллотируется на новый срок, заявила на предвыборных дебатах, что больше не считает США ближайшим союзником Дании. По её словам, теперь на первом месте — Европа и другие партнёры, включая Канаду, передаёт телерадиокомпания DR.

Фредериксен уточнила, что США остаются важнейшим союзником Европы, но для самой Дании первостепенными партнёрами являются страны Европы и Северной Европы.

Выборы в парламент страны назначены на 24 марта.

Дания не в курсе, зачем США прислали госпитальный корабль к берегам Гренландии
Между тем, общественность считает, что тема Гренландии может вернуться в авангард международной повестки. Она не исчезнет из европейской политики, несмотря на острые кризисы и вооружённые конфликты на Ближнем востоке и Украине. Тем временем в США продолжают обсуждать возможное влияние Трампа на Гренландию. В Пентагоне говорили, что Вашингтон работает над установлением контроля над островом.

Николь Вербер
