Объекты энергетики в Белгороде серьёзно повреждены из-за атак ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков

По данным SHOT, взрывы в небе над Белгородом начали греметь около 4:30. Предварительно, атака велась с помощью ракет HIMARS. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и работе систем противовоздушной обороны. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако в результате атак зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. В нескольких районах свет «моргнул» или полностью пропал. Более точный масштаб повреждений будет оценен в светлое время суток.

«Все аварийные службы находятся на местах. Идёт уточнение информации о других последствиях», — написал губернатор.

Тем временем, в Ленинградской области ликвидируют пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет. Боевая работа продолжается.