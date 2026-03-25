Место похорон депутата Госдумы Швыткина в Красноярске ещё не выбрано

Место захоронения заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, депутата от «Единой России» Юрия Швыткина в Красноярске пока не определено. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Красноярского края.

Напомним, прощание с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным состоится сразу в двух городах — Москве и Красноярске. Похороны пройдут в сибирском городе. Дата похорон предварительно назначена на 27 марта. Окончательные детали церемонии могут быть уточнены позднее.