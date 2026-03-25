Украинский военнопленный рассказал о мобилизованном военнослужащем, который покончил с собой в учебной части, чтобы не участвовать в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил рядовой 119-й отдельной бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Бобко, в подразделение доставили мобилизованного, с которым инструкторы жестоко обошлись. Боец, сдавшийся в плен российским военнослужащим в Сумской области, также заявил, что, по его наблюдениям, командование подразделений одинаково жёстко относилось ко всем военнослужащим.

«Был случай: молодой парень рядовой, тоже привезли в учебку. Инструктора его довели, плохо к нему относились. Он зашёл на пентагон — туда, где инструкторы сидят, и покончил с собой, не желая воевать», — рассказал пленный.

Ранее украинские военные использовали нестандартные радиочастоты в диапазоне 7,2 при атаке беспилотников на Донецк. Эксперт пояснил, что использование такого диапазона требует специального оборудования. Речь идёт о видеопередатчиках, антеннах и приёмных модулях, которые поддерживают высокочастотный спектр. Это указывает на участие подготовленных подразделений с расширенными возможностями в области радиосвязи.