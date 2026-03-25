Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 04:12

ЕС отложил запрет на импорт российской нефти из-за конфликта США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт российской нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает итальянская газета L’AntiDiplomatico.

Происходящее в Персидском заливе, по информации издания, «сорвало русофобские планы Европейской комиссии». Обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт российской нефти», которое было запланировано на 15 апреля, перенесено на более поздний срок.

На решение Брюсселя также повлиял раскол среди членов организации в вопросе нефтяных поставок.

Европа меняет риторику: страх кризиса толкает к сближению с Россией
Ранее сообщалось, что в Калининградской области растет число репатриантов и переселенцев из Европы. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что интерес к переезду у иностранцев снова начал увеличиваться. Заметно выросло и число людей, которые добровольно возвращаются в Россию из соседних стран.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ЕС
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar