ЕС отложил запрет на импорт российской нефти из-за конфликта США и Ирана

Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт российской нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает итальянская газета L’AntiDiplomatico.

Происходящее в Персидском заливе, по информации издания, «сорвало русофобские планы Европейской комиссии». Обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт российской нефти», которое было запланировано на 15 апреля, перенесено на более поздний срок.

На решение Брюсселя также повлиял раскол среди членов организации в вопросе нефтяных поставок.

