Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его супруги

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп отреагирует на действия супруги Владимира Зеленского Елены, которые он охарактеризовал как оскорбление в адрес первой леди Мелании Трамп. Инцидент произошёл в США, где жена главаря киевского режима присутствовала на саммите.

В эфире своего YouTube-канала Соскин предположил, что Елена Зеленская, обращаясь к пустому креслу вместо того, чтобы обратиться к Мелании Трамп, тем самым намекнула на своё пренебрежительное отношение к супруге президента США. По мнению эксперта, республиканец, известный своим уважением к семейным ценностям, не оставит подобный жест без внимания.

«Мне кажется очень символичным, что его жена обратилась к креслу этому, вместо Мелании. Видать намекает, что считает её за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит», — заявил Соскин.

Напомним, на саммите «Содействуем будущему вместе» в Белом доме произошёл казус с женой Владимира Зеленского Еленой. Она заявила о своей поддержке инициативы Мелании Трамп, но сделала это, когда первой леди США уже не было в зале. Это выглядело довольно неловко. Первая леди уже покинула зал, и Зеленская была вынуждена адресовать свои слова пустому креслу, где она сидела.