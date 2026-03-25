За ночь расчёты ПВО сбили 389 украинских дронов над регионами России
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона и Республики Крым.
За период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В Усть-Луге в зоне порта ведётся локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.
