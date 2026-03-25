Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 04:50

За ночь расчёты ПВО сбили 389 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона и Республики Крым.

В Ленобласти в порту Усть-Луга ликвидируют возгорание

За период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В Усть-Луге в зоне порта ведётся локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar