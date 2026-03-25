Volkswagen обсуждает выпуск компонентов ПВО для Израиля вместо автомобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность смены профиля производства, на котором трудятся 2300 сотрудников. Компания ведёт переговоры о выпуске компонентов для систем ПВО. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Цель — сохранить всех (работников — прим. Life.ru), возможно, даже расширить производство. Потенциал очень высок. Но это также индивидуальное решение для рабочих, хотят ли они участвовать в этом проекте», — говорится в материале.

Партнёром может стать израильская компания Rafael Advanced Defence Systems. Речь идёт о совместной работе над элементами противовоздушной обороны. Как уточняется, концерн планирует переоборудовать завод в Оснабрюке. Сейчас предприятие испытывает трудности и нуждается в новом направлении развития. На площадке могут наладить выпуск тяжёлых грузовиков, пусковых установок и генераторов. Эта техника предназначена для системы «Железный купол».

Ранее Volkswagen столкнулся с масштабной отзывной кампанией, затронувшей почти 100 тысяч электромобилей в разных странах, включая Германию. Причиной стали дефекты аккумуляторных модулей, способные вызвать сбои в работе батарей. В отдельных случаях это могло привести к возгоранию.