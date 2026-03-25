В Чернигове повреждён энергообъект, без света остались 150 тыс. человек

В Чернигове на севере Украины повреждён объект энергетической инфраструктуры. В результате без электроснабжения остались около 150 тысяч абонентов. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

«Повреждён энергообъект в Черниговском районе. Обесточено около 150 тыс. абонентов в Чернигове и Черниговском районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ударе по объекту в Черниговской области, который использовался в военных целях. Целью стал бывший военный городок в районе посёлка Репки, где могли находиться техника НАТО и подразделения теробороны, проходящие подготовку.