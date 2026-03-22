Четыре человека ранены после взрыва неизвестного предмета в магазине в Чернигове
В одном из супермаркетов Чернигова взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщило областное управление Национальной полиции.
В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы. На месте работают спасательные службы. Причина взрыва пока не установлена.
