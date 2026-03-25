25 марта, 06:12

Подполье сообщило об ударах по объектам СБУ в Ивано-Франковске и Виннице

Обложка © GigaChat

Российские военные нанесли удары по объектам Службы безопасности Украины в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе. Об этом в телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Ивано-Франковске скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжёлом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек. В Виннице удар пришёлся по объекту, где в тот момент находились представители высшего командного состава ВСУ и зарубежные специалисты. Не менее семи человек получили травмы. Удар по зданию в Тернополе, по данным Лебедева, уничтожил около 12 сотрудников СБУ и трёх иностранных офицеров.

Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области без вести пропала рота 159-й бригады ВСУ. Подразделение понесло серьёзные потери при попытке форсировать реку Волчью. Операция проходила в сложных условиях, что привело к срыву действий.

Дарья Денисова
