Свадебный переполох: 70 гостей провалились в огромную дыру прямо во время церемонии

В разгар свадебной церемонии произошло обрушение пола в штате Нью-Гэмпшир США. В образовавшуюся дыру провалились десятки гостей. Об этом сообщило издание NBC 10.

В США во время свадьбы обрушился пол, пострадало около 70 гостей. Фото © New Hampshire State Fire Marshal's office

Инцидент произошёл в исторической хижине на территории заповедника Чокоруа. В помещении в момент церемонии находились около 144 человек. Внезапно под людьми образовалась большая полость размером около шести метров на шесть метров, а провалилось примерно 70 человек. Часть гостей оказалась в ловушке между конструкциями перекрытия. Для эвакуации пострадавших использовали лестницы. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, других вытащили прибывшие спасатели.

В США во время свадьбы обрушился пол, пострадало около 70 гостей. Фото © New Hampshire State Fire Marshal's office

Большинство отделались лёгкими травмами, помощь им оказали на месте. Нескольких человек госпитализировали для дополнительного обследования. Предварительно, причиной обрушения могла стать перегрузка конструкции. Старые деревянные элементы не выдержали веса большого числа людей.

Ранее в штате Индиана свадебная церемония закончилась вмешательством правоохранительных органов. 66-летнего Брэдли Армстронга задержали прямо в здании суда округа Ла-Порт за несколько минут до заключения брака. Во время торжества в зал вошли сотрудники полиции и остановили процесс, заявив, что церемония не может быть продолжена.