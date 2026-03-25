На Алтае задержали группу мошенников, обманывавших семьи участников СВО

Правоохранительные органы Алтайского края пресекли деятельность организованной группы, которая под видом юридической помощи семьям участников специальной военной операции похищала у них деньги. Об этом сообщила прокуратура региона.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведённой по данным регионального отделения «Народного фронта». В Барнауле индивидуальный предприниматель арендовал офис, где его сообщники проводили беседы с родственниками военнослужащих.

Людям предлагали заключить договоры на поиск без вести пропавших бойцов и получение выплат. В действительности злоумышленники лишь составляли шаблонные обращения, которые не отправляли или не отслеживали. Когда заказчики интересовались результатом, с ними прекращали общение. Стоимость услуг составляла от 25 до 75 тысяч рублей. Общая сумма ущерба пострадавшим составила 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Организатор задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Расследование взял под личный контроль начальник краевого ГУМВД Сергей Камышев.

