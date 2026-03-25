Завершено расследование дела о поджоге столичного кинозала 16-летним юношей

Следственный комитет России поставил точку в расследовании инцидента, произошедшего в одном из столичных ТЦ. Перед судом предстанет несовершеннолетний, решившийся на опасное преступление под влиянием дистанционных аферистов. Об этом рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно материалам дела, события развернулись в ноябре прошлого года. 16-летний юноша познакомился в соцсетях с девушкой, но общение быстро перешло в опасное русло. После того как парень отправил новой знакомой свои координаты, с ним связался неизвестный, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов.

Под давлением лжесиловика подросток согласился выполнить преступный приказ. Он принес в кинозал торгового центра канистру с бензином и устроил возгорание, использовав обычную зажигалку.

«В силу стечения обстоятельств в результате возгорания никто не пострадал», — отметила Петренко.

Ликвидировать пламя удалось оперативно, благодаря чему удалось избежать трагических последствий для посетителей. Сейчас расследование по факту попытки поджога завершено. Материалы переданы для дальнейшего судебного разбирательства, где будет установлена окончательная мера ответственности для юного фигуранта.

Напомним, что подросток устроил поджог в кинотеатре ТЦ «Авиапарк». Позже он сам признался, что стал жертвой мошенников и был вынужден слепо выполнять указания преступников.