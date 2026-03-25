Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 07:42

В ДНР выявили два десятка мигрантов-нелегалов, их выдворят из России

Обложка © Telegram / МВД по ДНР

В ДНР в ходе проверок выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. По итогам рейдов принято решение о выдворении ряда иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В результате проверок зафиксировано 84 административных нарушения в сфере миграции. Из них 62 случая связаны с несоблюдением правил пребывания на территории России иностранными гражданами или лицами без гражданства. Кроме того, в ходе рейдов обнаружены случаи фиктивной постановки на учёт и использования поддельных миграционных документов. Всего зафиксировано шесть подобных эпизодов.

Отдельно отмечается, что десять человек работали без разрешительных документов. По данным ведомства, материалы проверок переданы для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении причастных лиц.

«Ложные ожидания»: HR-эксперт назвал вредной статистику о баснословных заработках мигрантов в России

Ранее в России были проанализированы предложения по уровню дохода для иностранных работников. Наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия председателя правления в Москве с ежемесячным доходом около 380 тысяч рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar