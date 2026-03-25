В ДНР выявили два десятка мигрантов-нелегалов, их выдворят из России

В ДНР в ходе проверок выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. По итогам рейдов принято решение о выдворении ряда иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мигранты-нелегалы в ДНР. Фото © МВД по ДНР

«Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В результате проверок зафиксировано 84 административных нарушения в сфере миграции. Из них 62 случая связаны с несоблюдением правил пребывания на территории России иностранными гражданами или лицами без гражданства. Кроме того, в ходе рейдов обнаружены случаи фиктивной постановки на учёт и использования поддельных миграционных документов. Всего зафиксировано шесть подобных эпизодов.

Отдельно отмечается, что десять человек работали без разрешительных документов. По данным ведомства, материалы проверок переданы для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении причастных лиц.

