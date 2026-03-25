25 марта, 08:01

В Госдуме заверили, что тема запрета VPN в России не обсуждается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

В России полный запрет технологии VPN на государственном уровне не рассматривается. Первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в интервью ТАСС развеял слухи о грядущем тотальном ограничении работы таких инструментов.

По словам парламентария, подобные инициативы не стоят на повестке. Он подчеркнул, что многие сервисы добросовестно соблюдают нормы права, а их функционал критически важен для защиты данных и туннелирования трафика в бизнес-среде. Введение глобальных ограничений «крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», уверен депутат.

Тем не менее ведомство продолжит борьбу с нарушителями. Роскомнадзор продолжит работать по этому направлению и будет точечно блокировать ресурсы, предоставляющие доступ к деструктивным материалам или игнорирующие требования закона.

Собеседник агентства отметил, что такой режим работы регулятора сохранится и в будущем. Контроль будет направлен исключительно на платформы, работающие вне правового поля, а не на инструмент как таковой.

Идею создания государственного VPN-решения депутат также счел нецелесообразной. Он пояснил, что в недружественных юрисдикциях любой подобный проект будет мгновенно заблокирован, поэтому доступ к отечественным ресурсам из-за границы эффективнее поддерживать иными средствами.

У россиян массово выходят из строя iPhone из-за ночной зарядки с включённым VPN

Ранее Life.ru писал, что депутаты хотят запретить провайдерам брать плату за обход блокировок. По мнению авторов, отсутствие прозрачной информации о принципах классификации и тарификации интернет-трафика создаёт неопределённость для пользователей. Граждане не всегда понимают, на каком основании формируются списания за услуги связи.

Дарья Денисова
