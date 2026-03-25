В Госдуме предупредили Польшу и Швецию о последствиях размещения ядерного оружия: Вы не отдаёте себе отчёта

Если европейские государства, включая Польшу и Швецию, примут решение о размещении на своей земле ядерного вооружения, Москва будет вынуждена дополнить перечень объектов для нанесения ответного или встречно-ответного удара силами стратегического ядерного сдерживания. Такую позицию в беседе ТАСС озвучил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий разъяснил, что возникновение на территории тех же Швеции или Польши инфраструктуры, предназначенной для хранения или применения ядерных боезарядов, создаёт непосредственную угрозу безопасности страны. В связи с этим подобные объекты незамедлительно вносятся в перечень подлежащих ликвидации, а первоочередной мерой станет актуализация этого списка.

Кроме того, Картаполов обратил внимание на то, что нынешние европейские политики, судя по всему, не отдают себе отчёта в масштабе опасностей, которые берёт на себя государство, соглашающееся на появление у себя ядерных арсеналов.

«Могущество ядерного боеприпаса несравнимо с обычным, поражение вот этого объекта неминуемо повлечёт за собой поражение значительной части территории этой страны со всей инфраструктурой, с населением», — объяснил он.