В Петербурге поставили на ноги бойца, два дня ползшего к своим по снегу и минам

Петербургская система поддержки участников специальной военной операции охватывает не только Военно-медицинскую академию и госпиталь № 442, но и 11 городских больниц. Как отметил губернатор Александр Беглов, город внимательно следит за тем, чтобы каждый воин получил необходимое медицинское сопровождение и прошёл полноценную реабилитацию.

В городских больницах Петербурга помогают бойцам СВО пройти реабилитацию после ранений.

Абдурашид Алиев получил тяжёлое ранение зимой 2024 года. Вместе с товарищами он должен был захватить опорный пункт у Андреевки в ДНР. Противник применил дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Осколками бойцу перебило ногу. Двое суток он пробирался к своим по заминированной территории, зарываясь в снег, чтобы его не заметили дроны с тепловизорами.

«Кость была полностью разделена на две части. Поставили там пластину металлическую, шурупами и гайками присоединили. Ну и ждали. Нерв перебит», — рассказал участник СВО телеканалу «Санкт-Петербург».

Сейчас Абдурашид проходит реабилитацию в Клинической больнице Святителя Луки. Состояние пациента значительно улучшилось. Он поделился, что сначала был лежачим, потом передвигался на костылях, а теперь может ходить без палки.

В центре медицинской реабилитации для каждого пациента разрабатывают индивидуальный маршрутный лист. Физиотерапия — обязательная часть программы. По словам медицинской сестры Дарьи Черемновой, у большинства пациентов болевой синдром полностью исчезает, улучшается двигательная активность.

Второй этап реабилитации длится от месяца до полугода. Бойцы занимаются лечебной физкультурой с инструкторами, а также используют роботизированные тренажёры. Как пояснил заведующий центром Сергей Забиров, механотерапия позволяет делать сотни тысяч повторений, что необходимо для восстановления сложных паттернов ходьбы.

Примерно треть реабилитированных бойцов возвращаются на передовую. Остальные либо продолжают лечение в других госпиталях, либо возвращаются домой. Абдурашид Алиев намерен поправить здоровье и вернуться к сослуживцам.

«Если честно, хотелось бы добить. Я же не для того, чтобы домой идти, пошёл на СВО. До победы хочется. До полной победы воевать», — признался боец.

