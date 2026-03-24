Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Отец рассказал, как при освобождении Новомихайловки их отряд спас гранатомётчик Дядя Ваня, которого они так и не увидели. Его слова передаёт RT.

По словам Отца, их группа зашла в лесопосадку, не зная, что там находятся позиции ВСУ. Противник открыл огонь с двух сторон. Бойцы укрылись за подбитым танком и БМП. Спас их гранатомётчик с позывным Дядя Ваня из соседней посадки — он накрыл огнём украинские секреты, позволив спецназовцам выйти из-под обстрела.

Сам Дядя Ваня получил тяжёлые ранения, лишился ноги, но его успели эвакуировать. С тем бойцом Отец так и не познакомился лично.

Сам штурмовик — многодетный отец. Ранее он участвовал в КТО, получил ножевое ранение и лишился способности ходить. Предлагал жене уйти, но та выходила его, растила детей.

«Я верю в Бога. Я снова могу шевелить пальцами ног», — признаётся боец, добавляя, что сын просил батюшку, чтобы папа снова смог носить его на плечах.

