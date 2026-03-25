Пледы, священник и четыре часа взаперти: 200 российских туристов застряли в Хельсинки из-за атаки дронов
Около 200 россиян застряли в Хельсинки из-за атаки дронов на Санкт-Петербург. Их самолёт, следовавший из Хургады (Египет), вынужденно сел в столице Финляндии после введения ограничений на полёты в Пулково, сообщает SHOT.
Борт авиакомпании Nesma Airlines должен был приземлиться в аэропорту Северной столицы в полночь, однако экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. Пассажиров около четырёх часов держали в салоне Airbus A320, прежде чем пустили в терминал.
Внутри финского аэропорта для туристов выделили отдельное охраняемое помещение. Людям раздали воду и бутерброды. Из-за холода в здании путешественникам выдали пледы.
Для помощи россиянам привлекли священника и психолога. Сейчас ограничения на полёты в Пулково сняты. Обратный вылет запланирован на 17:20.
Напомним, за ночь силы ПВО сбили более 50 дронов, которые пытались атаковать Ленобласть. Предварительно, никто не пострадал.
